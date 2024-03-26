İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1898
  • EURO
    34,9296
  • ALTIN
    2253.02
  • BIST100
    8807.38
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arkas Spor, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde finale yükseldi
Spor

Arkas Spor, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde finale yükseldi

Arkas Spor, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Ziraat Bankkart'ı 3-2 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

AA26 Mart 2024 Salı 17:25 - Güncelleme:
Arkas Spor, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde finale yükseldi
ABONE OL

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Arkas Spor, finalde Halkbank-Fenerbahçe Parolapara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SALON: TVF Cengiz Göllü

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

ZİRAAT BANKKART: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samet Güneş, Durruthy (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı)

SETLER: 25-23, 32-30, 23-25, 20-25, 11-15

SÜRE: 144 dakika (31, 36, 30, 28, 19)

  • ziraat bankkart
  • arkas spor
  • kupa voley

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.