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Spor

Arkas Spor, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Dörtlü Finalde!

Arkas Spor, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek Dörtlü Finale yükseldi.

AA13 Şubat 2024 Salı 17:41 - Güncelleme:
Arkas Spor, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Dörtlü Finalde!
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Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden Arkas Spor, Dörtlü Finale yükseldi.

Arkas Spor, yarı finalde bugün oynanacak Ziraat Bankkart-Spor Toto maçının galibiyle karşılaşacak.

SALON: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

ARKAS SPOR: Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Zimmermann, Mijailovic, Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)

SETLER: 24-26, 29-27, 25-20, 25-17

SÜRE: 110 dakika (27, 33, 26, 24)

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