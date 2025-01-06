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Spor

Arkas Spor, Bursa deplasmanında

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 15. haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

IHA6 Ocak 2025 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
Arkas Spor, Bursa deplasmanında
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Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 15. haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadele öncesinde Arkas Spor, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyetle 4. basamakta yer alıyor. Ev sahibi ekip Bursa Büyükşehir Belediyespor ise oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 9 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. İki ekipte bu zorlu mücadeleyi kazanarak hanelerine 1 galibiyet daha yazdırmayı hedefliyor.

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