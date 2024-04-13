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Spor

Arkas Spor, Efeler Ligi'ndeki beşincilik mücadelesini son maça taşımak istiyor

Efeler Ligi play-off beşincilik mücadelesinde 1-0 geride bulunan Arkas Spor, yarın Spor Toto ile mücadele edecek.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 09:45 - Güncelleme:
Arkas Spor, Efeler Ligi'ndeki beşincilik mücadelesini son maça taşımak istiyor
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off beşincilik mücadelesinde 1-0 geride bulunan Arkas Spor, yarın Spor Toto'ya konuk olacak.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Spor Toto'nun kazanması halinde beşincilik Ankara ekibinin olacak.

Müsabakadan Arkas Spor'un galip ayrılması durumunda serinin 3. ve son maçı 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, beşincilik için seriyi son maça taşımak istediklerini belirterek, "Ankara'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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