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Spor

Arkas Spor, erteleme maçına çıkıyor

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 21. haftasında oynanması gereken ancak kötü hava şartları nedeniyle ertelenen karşılaşmada Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'la yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.

IHA10 Mart 2025 Pazartesi 11:48 - Güncelleme:
Arkas Spor, erteleme maçına çıkıyor
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Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 21. haftasında oynanması gereken ancak kötü hava şartları nedeniyle ertelenen karşılaşmada Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'la yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Akkuş Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesinde ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 8 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Ordu temsilcisi ise 23 müsabakada 5 galibiyet, 18 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de hem takımın genel performansı hem de yarın oynanacak maçla alakalı açıklamalarda bulundu. Form durumlarının iyi olduğunu ifade eden Özden, "Halkbank'ı Ankara'da 3-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetimizi aldık. Takımımıza güveniyoruz. Alınan sonuçlar neticesinde oyuncularımız antrenmanlarda ekstra istekli. Erteleme maçında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u da yenerek serimizi 6. maça çıkarmayı hedefliyoruz. Ligin ilk devresindeki maçı 3-0 kazanmıştık. Umarım yine istediğimiz sonucu alabiliriz" diye konuştu.

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