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Spor

Arkas Spor evinde Bursa'ya karşı

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor yarın sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Müsabaka saat 15.00'de başlayacak.

DHA11 Ekim 2024 Cuma 11:25 - Güncelleme:
Arkas Spor evinde Bursa'ya karşı
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Efeler Ligi'nde geçen hafta İzmir derbisinde Altekma'ya 3-2 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Arkas Spor yarın evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Hakkı Demiralay, Serhat Semiz hakem ikilisi yönetecek.

CEV Challenge Kupası 32'li Finaller Turu ilk maçında hafta içinde Finlandiya ekibi Akaa Volley'e 3-1 mağlup olan Arkas Spor, ligdeki ilk galibiyetini alarak moral bulmayı hedefliyor. Bursa temsilcisi ise ilk maçında evinde Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olmuştu. Ayrıca müsabakanın biletleri 110 TL'den satışa çıktı.

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