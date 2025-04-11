Arkas Spor, seriye güçlü başlamak istiyor

Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ankara'da Ziraat Bankkart'ı yenerek seriye avantajlı başlamak istiyor.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, seride iki galibiyete ulaşan ekibin final etabına yükseleceğini belirterek, "Ankara'dan galibiyetle dönerek İzmir'deki ikinci maça avantajlı çıkmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
İzmir temsilcisi, 13 Nisan Pazar günü Ankara'da saat 15.00'te Ziraat Bankkart'ın konuğu olacak. Serinin ikinci maçı ise 16 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de İzmir'de oynanacak.