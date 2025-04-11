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Spor

Arkas Spor, seriye güçlü başlamak istiyor

Arkas Spor, Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ziraat Bankkart'ı yenerek seriye Ankara'dan avantajlı dönmeyi hedefliyor

AA11 Nisan 2025 Cuma 14:54 - Güncelleme:
Arkas Spor, seriye güçlü başlamak istiyor
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Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Ankara'da Ziraat Bankkart'ı yenerek seriye avantajlı başlamak istiyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, seride iki galibiyete ulaşan ekibin final etabına yükseleceğini belirterek, "Ankara'dan galibiyetle dönerek İzmir'deki ikinci maça avantajlı çıkmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir temsilcisi, 13 Nisan Pazar günü Ankara'da saat 15.00'te Ziraat Bankkart'ın konuğu olacak. Serinin ikinci maçı ise 16 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de İzmir'de oynanacak.

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