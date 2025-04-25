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Spor

Arkas Spor seriyi eşitlemek istiyor

Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana'ya mağlup olan Arkas Spor, evinde karşılaşacağı rakibini yenerek seride durumu eşitlemek istiyor

AA25 Nisan 2025 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Arkas Spor seriyi eşitlemek istiyor
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SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe Medicana'ya 3-1 mağlup olan Arkas Spor, sahasında konuk edeceği rakibini yenerek seriyi eşitlemek istiyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden yaptığı açıklamada, İstanbul'daki ilk maçta geriye düştüklerini anımsatarak, "Seriyi İzmir'de seyircimiz önünde eşitlemek istiyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor, SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında 27 Nisan Pazar günü Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

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