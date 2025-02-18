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Spor

Arkas Spor set vermeden turladı

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Arkas Spor, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 yenerek organizasyonda dörtlü finale yükseldi.

AA18 Şubat 2025 Salı 19:55 - Güncelleme:
Arkas Spor set vermeden turladı
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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Arkas Spor, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 yenerek organizasyonda dörtlü finale yükseldi.

Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi, Fenerbahçe Medicana-Spor Toto eşleşmesinin kazananı olacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Yavuz Akdemir, İbrahim Ünal

Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Clevenot (Berkay Bayraktar, Stern, Hilmi Şahin, Zeka Çağatay Kır)

Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun (Zenger, Melih Sıratça, Ulas Onur Topbaşlı)

Setler: 20-25, 20-25, 23-25

Süre: 89 dakika

  • AXA Sigorta Kupa
  • Arkas Spor
  • Ziraat Bankkart

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