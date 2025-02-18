Arkas Spor set vermeden turladı

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de Arkas Spor, deplasmanda Ziraat Bankkart'ı 3-0 yenerek organizasyonda dörtlü finale yükseldi.
Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi, Fenerbahçe Medicana-Spor Toto eşleşmesinin kazananı olacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Yavuz Akdemir, İbrahim Ünal
Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Emre Savaş, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Clevenot (Berkay Bayraktar, Stern, Hilmi Şahin, Zeka Çağatay Kır)
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun (Zenger, Melih Sıratça, Ulas Onur Topbaşlı)
Setler: 20-25, 20-25, 23-25
Süre: 89 dakika