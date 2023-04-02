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Spor

Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-1 yendi

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 24. haftasında Arkas Spor, Türşad'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

2 Nisan 2023 Pazar 18:30 - Güncelleme:
Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-1 yendi
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: McDonnell, Hoag, Burutay Subaşı, Bertuğ Öndeş, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı)

TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, Görkem Sertel)

Setler: 25-17, 21-25, 25-22, 26-24

Süre: 111 dakika (23, 26, 29, 33)

  • Arkas Spor
  • TÜRŞAD
  • AXA Sigorta Efeler Ligi

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