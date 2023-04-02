Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: McDonnell, Hoag, Burutay Subaşı, Bertuğ Öndeş, Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Ahmet Karataş, Enes Atlı, Mustafa Cengiz, Oğuzhan Tarakçı)
TÜRŞAD: Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, Görkem Sertel)
Setler: 25-17, 21-25, 25-22, 26-24
Süre: 111 dakika (23, 26, 29, 33)