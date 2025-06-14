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Spor

Arkas Spor'da 5 oyuncu ile yollar ayrıldı

Arkas Spor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 5 oyuncuyla yollarının ayrıldığını duyurdu.

IHA14 Haziran 2025 Cumartesi 12:57 - Güncelleme:
Arkas Spor'da 5 oyuncu ile yollar ayrıldı
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Efeler Ligi'ni geçtiğimiz sezon 4. sırada tamamlayan Arkas Spor, kulüp yönetiminin aldığı karardan dolayı 2025-2026 sezonunda 1. Lig'de mücadele edip altyapı oyuncularıyla oynayacak. Bu sebeple birlikte yeni bir kadro planlaması yapan İzmir ekibi, 5 oyuncu ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Bu oyunculardan Alman pasör çaprazı Georg Grozer'i Polonya ekibi Warta Zawiercie, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin'i Halkbank, pasör çaprazı Can Koç'u Galatasaray, smaçör Burutay Subaşı'nı Fenerbahçe ve Eduardo Carisio'yu da Polonya ekibi Cuprum Stilon Gorzow transfer etti. Arkas Spor'da Emir Kaan Öztürk, Gökçen Yüksel ve Burakhan Tosun için de veda paylaşımlarının yapılması bekleniyor.

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