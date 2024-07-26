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Spor

Arkas Spor'da Cansın Savcı, A takıma yükseldi

Arkas Spor, altyapısında yetişen Cansın Savcı'nın, A takım kadrosuna yükseldiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu

IHA26 Temmuz 2024 Cuma 13:32 - Güncelleme:
Arkas Spor'da Cansın Savcı, A takıma yükseldi
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Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, iç transferde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Nicholas Hoag ve Ulaş Kıyak ile yollarını ayıran İzmir ekibi, şimdi de altyapısında yetişen ve libero pozisyonunda oynayan Cansın Savcı'nın A takıma yükseldiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Spor okulumuzdan altyapımıza, ardından A takımımıza yükselen sporcularımıza bir yenisi daha ekleniyor: Cansın Savcı. Sporculuk kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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