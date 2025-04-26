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Spor

Arkas Spor'da hedef seriyi eşitlemek

Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Arkas Spor, yarın iç sahada oynayacağı maçta rakibini mağlup ederek serideki durumu eşitlemeyi hedefliyor.

IHA26 Nisan 2025 Cumartesi 12:41 - Güncelleme:
Arkas Spor'da hedef seriyi eşitlemek
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Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Arkas Spor, yarın evinde rakibiyle ikinci randevuya çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Tuncay Kandemir, Hakkı Demiralay hakem ikilisi yönetecek.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Takımlarına güvendiklerini ifade eden Özden, "İstanbul'daki ilk maçta geriye düştüğümüz seriyi İzmir'de seyircimiz önünde eşitlemek istiyoruz. Takımımızın gücünü ve onların neler yapabileceklerini çok iyi biliyoruz. Güzel bir karşılaşma olacak. Ekibimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

ZORLU KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ 110 TL'DEN SATIŞA SUNULDU.

Öte yandan Arkas Spor'un maçı kazanması halinde üçüncü ve son karşılaşma 30 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Serinin galibi sezonu üçüncü, mağlup olan takım ise sezonu dördüncü sırada tamamlayacak.

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