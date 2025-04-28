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Spor

Arkas Spor'da hedef üçüncülük

Efeler Ligi play-off 3-4 etabının ikinci maçında Fenerbahçe'ye mağlup olarak seriyi eşitleyen Arkas Spor, son maçı kazanıp ligi 3'üncü sırada bitirmek istiyor.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 11:56 - Güncelleme:
Arkas Spor'da hedef üçüncülük
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SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabının ikinci maçında dün sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek seriyi eşitleyen Arkas Spor, son maçı da kazanıp ligi 3'üncü sırada tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de seyircileri önünde rakiplerini yenerek seriyi eşitlediklerini belirtti.

İstanbul'da bir kez daha kazanarak sezonu lig üçüncüsü olarak tamamlamak istediklerini aktaran Özden, "Sezonun son maçında iyi voleybol ve galibiyetle sezonu noktalama hedefindeyiz. Ekibimize başarılar diliyoruz." diye konuştu.

İki galibiyete ulaşan takımın sezonu üçüncü olarak tamamlayacağı serinin üçüncü ve son maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'da İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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