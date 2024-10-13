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Spor

Arkas Spor'dan sezona kötü başlangıç

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin ilk iki haftasında iki mağlubiyet alarak lige kötü bir başladı.

IHA13 Ekim 2024 Pazar 11:51 - Güncelleme:
Arkas Spor'dan sezona kötü başlangıç
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Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, 2024-2025 sezonuna kötü bir giriş yaptı. Ligin ilk haftasında İzmir derbisinde Altekma'ya 3-2 mağlup olan Arkas, ikinci hafta mücadelesinde Bursa BBSK ile karşı karşıya geldi. Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı konuk ekip Bursa BBSK 3-1'lik skorla kazandı. Böylece Arkas Spor, ikinci mağlubiyetini aldı. Arkas Spor, önümüzdeki hafta Cizre Belediyespor'a konuk olacak.

Arkas Spor, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, gelecek sezondan itibaren Efeler Ligi'ne katılmayıp, altyapıya ve genç oyunculara odaklanmak için 1. Lig'de mücadele edeceğini duyurdu.

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