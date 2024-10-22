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Spor

Arkas Spor'dan sezona kötü başlangıç

Erkekler voleybolda Türkiye'nin en önemli temsilcilerinden olan Arkas Spor sezona ligde 3'te 0 çekerek ve Avrupa'dan elenerek kötü bir başlangıç yaptı.

DHA22 Ekim 2024 Salı 13:38 - Güncelleme:
Arkas Spor'dan sezona kötü başlangıç
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Voleybolda yeni sezona Balkan Kupası ve Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başladıktan sonra Efeler Ligi başlamadan önce 2025-2026'dan itibaren 1'inci Lig'de mücadele etme kararı alan Arkas Spor, ligde 3'te 0 çekip Avrupa'dan da erken elendi.

İzmir'den çıkan Türk voleybolunun efsane kulübü olup 20 yıldır ülkemize Avrupa'da ilkleri yaşatan, 4 Efeler Ligi, 3 Kupa Voley, 1 Challenge Cup şampiyonluğu da kazanan Arkas, bu yıl ise çekilme kararı sonrası sezon başındaki performansıyla şaşırttı. Lige iki kupayla başladıktan sonra yetiştirici takım kimliğine dönme kararı alıp gelecek sezonda Efeler Ligi'nde oynamama kararı alan Arkas, ilk 3 haftadan mağlubiyetle ayrıldı.

Arkas, Avrupa'da Balkan Kupası zaferinin ardından katıldığı Challenge Kupası'nda ise Akaa Volley'le oynadığı iki maçı da kaybederek erken elendi.

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