Arkas Spor'un Balkan Kupası'ndaki maç programı belli oldu

Toplam 6 takımın 2 grupta mücadele edeceği Erkekler Balkan Kupası'nda birinciliğe ulaşan ekip yoluna CEV Challenge Kupası'nda devam edecek.

Balkan Kupası'nın birincisi CEV Challenge Kupası'nın ilk turunda Finlandiya'nın AKAA takımıyla eşleşecek.

Arkas Spor'un Sırbistan'dan Radnicki ve Romanya'dan Steau Bükreş ile B Grubu'nda yer alacağı organizasyonda A Grubu'nda ev sahibi Yunanistan'dan Pegasus Polichnis, Bulgaristan'dan Beroe 2016 ile Kosova'dan KV Peja mücadele edecek.

Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'ndaki organizasyonun maç programı şöyle:

19 Eylül Perşembe:

17.00 Radnicki-Steau Bükreş

20.30 Pegasus Polichnis-KV Peja

20 Eylül Cuma:

17.00 Arkas Spor-Steau Bükreş

20.30 KV Peja-Beroe 2016

21 Eylül Cumartesi:

17.00 Arkas Spor-Radnicki

20.30 Pegasus Polichnis-Beroe 2016

22 Eylül Pazar:

15.00 A Grubu 3.-B Grubu 3.

18.00 A Grubu 2.-B Grubu 2.

21.00 A Grubu 1.-B Grubu 1.