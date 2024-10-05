Arkas Spor'un Efeler Ligi'nin ilk haftasındaki rakibi Altekma

SMS Grup Efeler Ligi 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında İzmirli temsilciler Altekma ile Arkas Spor yarın karşılaşacak.



Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, sezona Balkan Kupası ve AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak hızlı bir giriş yaptıklarını belirtti.

Bu kupaların kendilerine büyük bir moral olduğunu bildiren Özden, "İzmir'in Efeler Ligi'ndeki diğer temsilcisi Altekma ile fair-play ruhunun ön planda olduğu bir maç oynayarak kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'ndeki Altekma-Arkas Spor mücadelesi yarın saat 15.00'te başlayacak.