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Spor

Arkas Spor'un konuğu Cizre Belediyespor

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 16. haftasında yarın Cizre Belediyespor'u konuk edecek.

IHA10 Ocak 2025 Cuma 11:16 - Güncelleme:
Arkas Spor'un konuğu Cizre Belediyespor
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Efeler Ligi'nin 16. haftasında Arkas Spor, yarın Cizre Belediyespor ile iç sahada karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadele öncesinde Arkas Spor, ligde oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 6 mağlubiyetle 6. basamakta yer alıyor. Konuk ekip Cizre Belediyespor ise oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 11 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor. İki ekip de bu zorlu mücadeleyi kazanarak hanelerine 1 galibiyet daha yazdırmayı hedefliyor.

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, taraftarlarının da desteğiyle Cizre'yi yenmek istediklerini belirterek, "Bu sezon İzmir'deki son 5 maçımızı da kazandık. Cizre Belediyespor'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmayı hedefliyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz ve başarılı olacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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