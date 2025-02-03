Arkas Spor'un konuğu Galatasaray

Efeler Ligi'nin 20. haftasında Arkas Spor, yarın Galatasaray ile evinde karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadele öncesinde Arkas Spor, ligde oynadığı 17 maçta 9 galibiyet, 8 mağlubiyetle 7. basamakta yer alıyor. Konuk ekip Galatasaray ise 18 müsabakada 13 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Ligdeki son 2 maçında evinde Ziraat Bankkart'a 3-1, deplasmanda Spor Toto'ya 3-0 yenilen İzmir ekibi, sarı-kırmızılıları mağlup ederek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Karşılaşmanın biletleri ise 110 TL'den satışa sunuldu.

Öte yandan iki ekip arasında ligin ilk yarısından oynanan müsabakayı Arkas Spor deplasmanda 3-1 kazanmayı başarmıştı.