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Spor

Arkasspor galibiyeti unuttu

SMS Grup Efeler Ligi 2. hafta ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Arkasspor, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki oynadığı iki maçı da kaybetti.

12 Ekim 2024 Cumartesi 18:57 - Güncelleme:
Arkasspor galibiyeti unuttu
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SMS Grup Efeler Ligi 2. hafta ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Arkasspor, SMS Grup Efeler Ligi'ndeki oynadığı iki maçı da kaybetti.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun, Grozer (Abdulsamet Yalçın, Cansın Savcı, Can Koç, Ulaş Onur Topbaşlı)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Morales, Fatih Eren Uğur, Abreu, Panou, Yiğit Yıldız, Arda Bostan (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Muhammet Ertuğrul, Gökhan Çatal

Setler: 23-25, 25-22, 22-25, 22-25

Süre: 135 dakika (34, 30, 32, 39)

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