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Spor

Arkasspor'un rakipleri belli oldu

Voleybolda yeni sezonda Türkiye'yi 2021 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Arkasspor'un grup aşamasındaki rakipleri netleşti.

DHA22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:12 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 12:12
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Voleybolda yeni sezonda Türkiye'yi 2021 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Arkasspor'un grup aşamasındaki rakipleri netleşti. Lüksemburg'da dün gerçekleşen kura çekimi sonrası İzmir temsilcisi B Grubu'nda yer aldı. Mavi-beyazlı takımın rakipleri Cucine Lube Civitanova (İtalya), Tours VB (Fransa) ve Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya) oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl erkeklerde 18 seri başı, 18 ön eleme olmak üzere 36 takım mücadele edecek. Beş grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi bir üst tura yükselecek. Grup maçları 17 Kasım 2020-10 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak.

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