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Spor

Arnautovic'e ''sözlü hakaret'' cezası

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından rakip futbolcuya sözlü hakarette bulunduğu gerekçesiyle Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic'e bir maç men cezası verdi.

AA16 Haziran 2021 Çarşamba 16:21 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 16:21
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UEFA'dan yapılan açıklamada, 13 Haziran'da EURO 2020 C Grubu'nda oynanan Avusturya-Kuzey Makedonya maçında yaşanan olay hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının karara bağlandığı belirtildi.

Avusturya Milli Takımı'nda forma giyen Marko Arnautovic, maç sırasında rakip futbolcuya sözlü hakarette bulunduğu gerekçesiyle UEFA organizasyonlarından bir maç men cezası aldı.

Çin temsilcisi Shanghai Port'ta forma giyen Sırp kökenli futbolcu, Avusturya'nın Hollanda ile yarın oynayacağı grup maçında cezası nedeniyle görev alamayacak.

Arnautovic'in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski'ye dönerek ırkçı ifadelerle küfrettiği iddia edilmişti. 32 yaşındaki futbolcu, kameralara da yansıyan sözleri sonrası tribünlere doğru bağırarak el hareketleri yapmış, Avusturya kaptanı David Alaba ise takım arkadaşının ağzını kapatarak susturmaya çalışmıştı.

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