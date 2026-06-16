Arnavutköy'de Galatasaraylılar 26. şampiyonluğu kutladı

Arnavutköy Galatasaray Taraftarları Derneği'nin 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen baloda, Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu da coşkuyla kutlandı.

Arnavutköy Belediyesi Düğün ve Davet Salonu'nda düzenlenen geceye İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Sarıgül, Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin, Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Bozdemir, Havalimanı Jandarma Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Celil Yılmaz, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Milliyetçi Hareket Partisi Arnavutköy İlçe Başkanı Cihan Barut adına Başkan Vekili Av. Melik Döngelci, muhtarlar, iş insanları, diğer taraftar derneklerinin başkan ve yöneticileri ile çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı. Programda Galatasaray'ın 26. şampiyonluk kupası sergilendi. Taraftarlar kupayla hatıra fotoğrafı çektirirken, dernek yöneticileri kupayı salon içerisinde dolaştırdı. Düzenlenen konserlerle sarı-kırmızılı taraftarlar gece boyunca eğlendi. Programa destek veren iş insanları ve protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Arnavutköy Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Seyhan Mertoğlu, hem 26. şampiyonluğu hem de derneğin 10. kuruluş yılını aynı gururla kutladıklarını belirterek, "10 yıl önce büyük bir sevdayla çıktığımız bu yolda amacımız sadece maç kazanmak değil; Galatasaray kültürünü yaşatmak, dostluğu büyütmek, birlik ve beraberliği güçlendirmek ve sarı-kırmızı renklere gönül veren insanları aynı çatı altında buluşturmaktı. Bugün geriye dönüp baktığımızda bu hedeflere ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Derneğimiz sadece bir taraftar derneği değil, Arnavutköy'de Galatasaraylıların ortak yuvası, ortak heyecanı ve ortak sesi olmuştur" dedi. Mertoğlu ayrıca dernek faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayı Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'na teşekkür etti.

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Bozdemir ise Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun katılamadığını ve selamlarını ilettiğini belirterek, "Galatasaray'ımız mazisi başarılarla dolu bir spor kulübüdür. Ancak bu ülkeye kattığı çok önemli bir değer var. Eskiden Avrupa maçlarına endişeyle başlardık. Galatasaray son 15-20 yılda bütün komplekslerimizi, korkularımızı dağıttı. Bugün millet olarak Avrupa'da oynadığımız maçlara daha özgüvenli ve umutlu başlıyoruz. Hamdolsun çoğunu da mutlu bitiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da Galatasaray'ın yalnızca bir spor kulübü olmadığını vurgulayarak, "Galatasaray Türk milleti için önemli bir duruşun, kültür ve eğitim hayatımızın Osmanlı'dan bugüne kadar önemli mevkilerinden biridir. 1905'ten bu yana milletimize büyük katkılar sunmuştur. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin taraftarlarını bu memleketin kara günlerinde milli duruşlarını gösteren insanlar olarak görüyorum. Bunu 1. Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da görmek mümkün. Bugün konuşulması gereken hadise; Galatasaray dört sene üst üste şampiyondu. Kardeşim bunu kabul edeceksin. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Şampiyonluk marşları eşliğinde devam eden gecede taraftarlar uzun süre tezahüratlar yaptı. Galatasaray'ın 26. şampiyonluk kupasının salonda dolaştırılması sırasında büyük coşku yaşanırken, katılımcılar kupayla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan gecede düzenlenen Ebru Polat ve Hasan Yılmaz konserleri ile katılımcılar doyasıya eğlendi.