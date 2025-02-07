Arnavutköy'ün şampiyon sporcuları Türkiye için mücadeleye hazır

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Budokaido Kyokushin Türkiye Şampiyonası için Arnavutköy'den katılacak sporcular hazırlıklarını sürdürüyor. Milli antrenör Seydi Battal Gazi Özçınar nezaretinde çalışmalarına devam eden ekip, şampiyonada başarılı olup Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmayı hedefliyor.

Arnavutköy ilçesinde yoğun bir antrenman programı ile hazırlanan sporcular arasında, daha önce Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında derece elde etmiş isimler bulunuyor. Bu güçlü kadro ile şampiyonada başarıyı hedefleyen ekip, Arnavutköy Belediyesi'nden destek beklediklerini ifade etti.

Şampiyonaya katılacak isimler arasında;

Ümitler +50 kg kategorisinde Selnur Ağaya

Büyük bayanlar 55 kg kategorisinde Fatma Coşkun

Büyük erkekler +80 kg kategorisinde Talha Yasir Şeremet yer alıyor.

Özellikle Selnur Ağaya ve Fatma Coşkun, geçmişte Türkiye, Avrupa ve Balkan şampiyonu olarak önemli başarılara imza atmış sporcular arasında.

Millî antrenör Seydi Battal Gazi Özçınar, haftanın beş günü teknik, taktik ve güç antrenmanlarıyla hazırlıkların sürdüğünü belirterek, sporcuların şampiyonaya tam anlamıyla hazır olduğunu dile getirdi. Şampiyonada başarılı olan sporcular, sezon içinde Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılma hakkı elde edecek.

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