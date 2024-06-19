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Spor

Arnavutluk, Hırvatistan karşısında 1 puanı son dakikada kurtardı!

Hırvatistan ile Arnavutluk, Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya geldi. Maçın uzatma dakikalarına 2-1 önde giren Hırvatlar, 90+5'inci dakikada yediği gole engel olamayınca maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

19 Haziran 2024 Çarşamba 18:44 - Güncelleme:
Arnavutluk, Hırvatistan karşısında 1 puanı son dakikada kurtardı!
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Avrupa Şampiyonası B Grubu ikinci hafta ilk maçında Arnavutluk ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatistan, Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Arnavutluk ile 2-2 berabere kaldı.

11. dakikada sol kanattan topla gelen Mitaj çalımını atıp rakibini geçtikten sonra oyunun yönünü ters kanata çevirdi. Sağ kanatta topla buluşan Jasir Asani önünü boşalttı ve ortasını açtı. Penaltı noktasında topa iyi yükselen Qazim Laçi düzgün bir kafa vuruşuyla Arnavutluk'u 1-0 öne geçirdi.

Bu dakikadan itibaren oyunun kontrolünü Hırvatistan eline alsa da Arnavutluk hızlı ataklarla etkili.

LIVAKOVIC ATEŞİ YAKTI

31. dakikada kendi yarı sahasında topu kazanan Ramadani topla birlikte çık hızlı çıktı ve pasını Bajrami'ye verdi. Orta alandan hızlı gelen Bajrami çalımını attıktan sonra pasını Asani'ye verdi ancak Asani'nin ceza sahası içindeki sert vuruşunu Livakovic çıkardı.

Arnavutluk kazandığı toplarla hızlı kontra ataklara çıksa da çoğu pozisyonda Dominik Livakovic gole izin vermedi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve Arnavutluk soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

HIRVATİSTAN ETKİLİ BAŞLADI

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Hırvatistan oyunun kontrolünü iyice eline aldı ve ataklarını sıklaştırdı.

74. dakikada orta alandan topla gelen Luka Modric ceza sahasına girerken pasını Ante Budumir'e verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Budumir tekte topu Andrej Kramaric'e verdi. Gelen pası güzel şekilde kontrol eden Kramaric önünü boşalttı ve yakın köşeden topu ağlarla buluşturarak skoru eşitledi.

Gol sonrasında bir anda ivme kazanan Hırvatistan, 76. dakikada öne geçti. Sol kanatta ceza sahasına giren Ante Budumir son çizgiye inip altı pasta boşta kalan Luka Susic'e pasını verdi. Susic'in sert şutu savunmadan geri dönse de Klaus Gjasula'ya çarpan top ağlara gitti ve Hırvatistan, 2 dakikada geri döndü.

90+5'DE GELEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Gol sonrasında Arnavutluk baskısını arttırdı.

90+5. dakikada sol kanattan hızlı çıkan Mitaj ceza sahasını girdi ve ortasını açtı. Penaltı noktasında boş kalan Klaus Gjasula düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru tekrardan eşitledi.

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve puanlar paylaşıldı.

SÜPER LİG'DEN 3 İSİM VARDI

Hırvatistan'da, Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic ve Arnavutluk forması giyen Rey Manaj karşılaşmaya 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

PUAN DURUMU

Bu maçın ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu ise şu şekilde:

1- İspanya (3 Puan)

2- İtalya (3 Puan)

3- Hırvatistan (1 Puan)

4- Arnavutluk (1 Puan)

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