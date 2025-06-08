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Spor

Arnavutluk ile Sırbistan yenişemedi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. haftasında Arnavutluk, Sırbistan'ı konuk etti. Arena Kombetare'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Haber Merkezi8 Haziran 2025 Pazar 01:18 - Güncelleme:
Arnavutluk ile Sırbistan yenişemedi
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. haftasında Arnavutluk, Sırbistan'ı konuk etti.

Arena Kombetare'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

MANAJ PENALTI KAÇIRDI

Arnavutluk'ta Sivasspor'un futbolcusu Rey Manaj, 45+1'de kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Manaj, 63. dakikada oyundan alındı.

MUÇİ KULÜBEDE OTURDU

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Arnavutluk, 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet 1 beraberlik alarak 4 puana ulaştı.

Grupta ilk maçına çıkan Sırbistan ise bu sonuçla birlikte 1 puanda kaldı.

Arnavutluk, gruptakini bir sonraki maçını 10 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak. Sırbistan ise 10 Haziran'da Andorra'yı konuk edecek.

  • Dünya Kupası
  • Avrupa Elemeleri
  • Arnavutluk Sırbistan

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