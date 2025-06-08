Arnavutluk ile Sırbistan yenişemedi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. haftasında Arnavutluk, Sırbistan'ı konuk etti.
Arena Kombetare'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
MANAJ PENALTI KAÇIRDI
Arnavutluk'ta Sivasspor'un futbolcusu Rey Manaj, 45+1'de kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Manaj, 63. dakikada oyundan alındı.
MUÇİ KULÜBEDE OTURDU
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Arnavutluk, 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet 1 beraberlik alarak 4 puana ulaştı.
Grupta ilk maçına çıkan Sırbistan ise bu sonuçla birlikte 1 puanda kaldı.
Arnavutluk, gruptakini bir sonraki maçını 10 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak. Sırbistan ise 10 Haziran'da Andorra'yı konuk edecek.