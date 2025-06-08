Arnavutluk ile Sırbistan yenişemedi

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. haftasında Arnavutluk, Sırbistan'ı konuk etti.

Arena Kombetare'de oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

MANAJ PENALTI KAÇIRDI

Arnavutluk'ta Sivasspor'un futbolcusu Rey Manaj, 45+1'de kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Manaj, 63. dakikada oyundan alındı.

MUÇİ KULÜBEDE OTURDU

Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Arnavutluk, 3 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet 1 beraberlik alarak 4 puana ulaştı.

Grupta ilk maçına çıkan Sırbistan ise bu sonuçla birlikte 1 puanda kaldı.

Arnavutluk, gruptakini bir sonraki maçını 10 Haziran'da deplasmanda Letonya ile oynayacak. Sırbistan ise 10 Haziran'da Andorra'yı konuk edecek.