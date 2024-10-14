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Spor

Arnavutluk tek golle kazandı

UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup 4. maçında Arnavutluk, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 mağlup etti.

14 Ekim 2024 Pazartesi 22:21 - Güncelleme:
Arnavutluk tek golle kazandı
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UEFA Uluslar Ligi Lig B 1. Grup 4. maçında Arnavutluk, deplasmanda Gürcistan ile karşılaştı. Mikheil Meskhis Stadı'nda oynanan maçı Arnavutluk 1-0 kazandı.

Arnavutluk'a galibiyeti getiren golü 48. dakikada Kristjan Asllani kaydetti.

Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi karşılaşmayı yedek kulübüesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Arnavutluk, 2. galibiyetini alarak 6 puanla averajla lider olan Gürcistan'ı yakaladı.

Bir sonraki maçta Gürcistan, Ukrayna ile oynayacak. Arnavutluk ise Çekya ile karşılaşacak.

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