  Arnavutluk'ta Rolando Maran dönemi resmen başladı
Arnavutluk'ta Rolando Maran dönemi resmen başladı

Arnavutluk Futbol Federasyonu, Brezilyalı çalıştırıcı Sylvinho ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Rolando Maran'ı getirdiğini açıkladı.

AA19 Mayıs 2026 Salı 13:37 - Güncelleme:
Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nda Brezilyalı Sylvio Mendes Campos Junior'dan boşalan teknik direktörlük görevine İtalyan Rolando Maran getirildi.

Arnavutluk Futbol Federasyonu (FSHF) tarafından düzenlenen basın toplantısında, milli takımın yeni teknik direktörü Maran tanıtıldı.

Anlaşmaya göre Maran, 2028 yılına kadar takımın başında olacak.

Basın toplantısında konuşan FSHF Başkanı Armand Duka, Maran'ın çok deneyimli bir teknik direktör olduğunu belirtti.

Arnavutluk Milli Takımı'nın ulaşmasını istedikleri seviyeyi belirlediklerini kaydeden Duka, "Doğru seçimi yaptığımıza inanıyorum. Doğru zamanda ve doğru profilde birini milli takıma seçtik." dedi.

Maran da Arnavutluk Milli Futbol Takımı'nı yakından takip ettiğini aktararak, "Benim için bu, üstlendiğim ahlaki bir sorumluluk. Görevimiz sahada, sizlerin, tüm taraftarların ve tüm ulusun temsil ettiği değerleri yansıtmak." diye konuştu.

İtalyan teknik adam, daha önce Genoa, Cagliari, Chievo, Catania, Bari ve Varese gibi takımları yönetti.

Bir önceki teknik adam Sylvio Mendes Campos Junior, Ocak 2023'te Arnavutluk Milli Takımı'nın başına geçmişti.

