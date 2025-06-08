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Spor

Arnavutluk'u devirdik! Genç milliler Semih Kılıçsoy'la kazandı

Türkiye U21 Milli Takım'ımız, Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı milliler, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy ile 1-0 kazanmayı başardı.

Haber Merkezi8 Haziran 2025 Pazar 22:04 - Güncelleme:
Arnavutluk'u devirdik! Genç milliler Semih Kılıçsoy'la kazandı
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Türkiye U21 Milli Takım'ımız, Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı milliler, 1-0 kazanmayı başardı.

Ümit Milli Takım'ın golünü, 28. dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Milli futbolcu şok şık bir vuruşla karşılaşmanın skorunu tayin etmeyi başardı.

Ümit Milli Takım, Eylül ayında başlayacak U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçta sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Türkiye: Jankat Yılmaz, Furkan Demir, Yiğit Efe Demir, Hamza Güreler, Baran Moğultay, Emre Konak (Dk. Ayberk Karapo), Eyüp Aydın (Dk. 74 Baran Ali Gezek), Burak İnce, İzzet Çelik (Dk. 74 Sami Satılmış), Semih Kılıçsoy (Dk. 66 Melih Bostan), Ali Habeşoğlu (Dk. 66 Poyraz Efe Yıldırım)

Arnavutluk: Simoni, Kurti, Bashi, Ramaj, Selimaj, Shehu, Dodaj, Brruti, Ajvazi, Osmani, Toma

Gol: Dk. 28 Semih Kılıçsoy (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 7 Eyüp Aydın, Dk. 90+4 Ayberk Karapo, Dk. 90+7 Poyraz Efe Yıldırım (Türkiye), Dk. 38 Selimaj, Dk. 55 Simoni (Arnavutluk)

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