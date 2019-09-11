28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7703
  • 6,3549
  • 276.912
  • 101917
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesi en çok Menemenspor'u memnun etti

25 Temmuz'da Laçi'den Menemenspor'a bedelsiz olarak gelen yetenekli futbolcu Selmani, Arnavutluk Milli Takımı'nın ikinci kalecisi oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam İzlanda’yı Elbasan Arena’da 4-2 yenerek puanını 9’a çıkaran ve Türkiye Milli Takımı’na büyük bir avantaj sağlayan Arnavutluk’ta, kaleci Gentian Selmani’nin A takıma yükselmesi dikkat çekti.

Bundan önce U21 takımında oynayan ve sergilediği muhteşem performansla Edoardo Reja’nın iştahını kabartan Selmani’nin şu anda piyasası yaklaşık 20 milyon Euro olan Lazio kalecisi Thomas Strakosha’nın arkasında beklemesi Menemenspor’u da memnun ederken, Selmani’nin her geçen gün üstüne koyarak devam etmesi Avrupa kulüplerini de harekete geçirdi.

Babasının yetiştirme bedelini kendi cebinden ödeyerek Laçi’den Menemenspor’a getirtilen 21 yaşındaki Gentian Selmani için aracı olan menajer Rahman Kıçe, gelecek vaat eden bir yeteneği daha Türkiye’ye kazandırırken, Kıçe’nin daha önce Vedat Muric’i de Giresunspor’a vermesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Arnavut Milli Takımı’na kadar yükselen ve 2 ayda piyasa değerini 1 milyon euro’ya çıkaran genç eldiveni bir iki yıl içerisinde daha büyük takımlara gideceği belirtildi.

Kadıköy Anadolu Lisesi´ndeki bu görüntülere tepki yağıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Hepimizin bulunduğu yerler, polemik değil eser üretme makamlarıdır'

'Hepimizin bulunduğu yerler, polemik değil eser üretme makamlarıdır'

Çin İHA’sı alan ilk Avrupa ülkesi olacaklar

Çin İHA’sı alan ilk Avrupa ülkesi olacaklar

Türkiye'de bir ilk olacak! İranlı mühendis Van'da üretiyor

Türkiye'de bir ilk olacak! İranlı mühendis Van'da üretiyor

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

‘Atik Bey’in sırrı çözülemedi: Sezgin kaptandan haber yok

‘Atik Bey’in sırrı çözülemedi: Sezgin kaptandan haber yok

150-200 çeşit var! İnsanları cezbediyor...

150-200 çeşit var! İnsanları cezbediyor...

Bitlis'te katliam gibi kaza: 10 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'te katliam gibi kaza: 10 kişi hayatını kaybetti

Ve karar verildi! Arda Turan'a hapis cezası

Ve karar verildi! Arda Turan'a hapis cezası
 

POPÜLER HABERLER

Kerbela´yı anma etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kerbela´yı anma etkinliğinde izdiham: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bu halde ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor

Bu halde ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor

Görenleri hayran bırakıyor! Akıntılarla şekillenmiş...

Görenleri hayran bırakıyor! Akıntılarla şekillenmiş...

150-200 çeşit var! İnsanları cezbediyor...

150-200 çeşit var! İnsanları cezbediyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA