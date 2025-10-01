Arne Slot: Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI!"

Kaybetmeleri ile ilgili konuşan Arne Slot "Galatasaray gerçekten çok zor deplasman. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yine hayal kırıklığına uğradım! Futbol kazanmakla ilgilidir ama bu, cumartesi günkü maçtan farklı bir performanstı." dedi.

Oyunla ilgili ayrıca Arne Slot "Zorlu oldu. Bir oyuncu her zaman hata yapabilir, pas hatası yapabilir, başka bir hata yapabilir. Birçok kez bundan bahsettim. Birçok oyuncumuz, sezon başı kampını kaçırdı. Bu risk teşkil ediyor. Oyunculardan beklenti çok yüksek ve oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak gerekiyor. Bazen rotasyon yapmak durumunda kalıyorum. Oyuncular çok fazla maça çıkıyor. Takımımdan çok memnunum ama 2-3 oyuncumuz sakatlandığında 15-16 oyuncumuz kalıyor geriye. Böyle olunca oyuncular sürekli oynuyor ve sakatlıklar oluyor. Böyle bir takım kadrosuyla takımı yönetmek kolay değil. Oyuncuların sezon başı kampını kaçırması bizi etkiledi." ifadelerini kullandı.

PENALTI İÇİN YORUMU

Galatasaray'ın kazandığı penaltıyla ilgili görüşü sorulan Arne Slot "Ayağa müdahale yoktu. Dominik Szoboszlai, penaltıda yanlış bir şey yapmadı. Bu tür durumlarda akıllı davranamıyoruz. Rakip oyuncu darbeyi büyük bir müdahale gibi gösterdi. %20'lik bir penaltıyı, %100'lük bir penaltıya çeviriyorlar. Bu da kabullenmemiz gereken bir durum" şeklinde konuştu.

ALISSON'UN DURUMU

Kaleci Alisson'un sakatlanması hakkında açıklama yapan Hollandalı teknik adam "Sakatlanarak oyundan çıkmak asla olumlu bir durum değildir. Alisson, cumartesi günü Chelsea maçında oynamayacak." ifadelerini kullandı.