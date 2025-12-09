Arne Slot: Gakpo, birkaç hafta sahalardan uzak kalacak

İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Hollandalı oyuncusu Cody Gakpo ve İtalyan forvet Federico Chiesa'nın sağlık durumlarına dair bilgilendirme yaptı.



Arne Slot, basın toplantısındaki açıklamasında "Cody Gakpo ne yazık ki Leeds United'a karşı oynadığımız son maçta sakatlandı ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.

İtalyan forvet Federico Chiesa'nın durumuna da değinen Slot, futbolcunun hasta olduğunu ve çok kısa sürede iyileşme ihtimalinin bulunmadığını dile getirdi.