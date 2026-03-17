UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmesinde temsilcimizi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Liverpool'un menajeri Arne Slot, açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Slot, "Galatasaray'ın iki maçı kazanmasının nedeni, çok iyilerdi, sert maçlardı, ayrıntılar belirledi maçları. Çok fazla düşünerek ayrıntıları, çok daha iyi hazırlandık" dedi.

Arne Slot, "Joe Gomez'in durumuna yarın karar vereceğiz. Antrenmana katılacak durumda değildi. Son maçtan sonra ağrıları oldu. Riske giremedik. O kadar üst üste geldi ki yarına biraz şüphede. Isak zaten müsait değil. Bugün görmüş olduğunuz, yeterince yakın geri dönüşü. Yarın da cumartesi de olmayacak" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Çok zor. Galatasaray'a karşı iki defa oynadık ve iki defa kaybettik. İlk defa evimizdeyiz. Taraftarımız bizi her zaman olduğu gibi destekleyecek. Tottenham maçında 1-1 olduktan sonra son ana kadar savaştık. Oyuncularım savaşmaya hazır. Diğer takımdan daha az şans yarattığımız çok az maç oldu. Oyuncularım bu yaklaşımı 1-1'den sonra da gösterdik" dedi.

Açıklamalarını sürdüren Slot, "Hiçbir zaman hoş bir şey değildir hayal kırıklığına uğramak, taraftar açısından da. Ben de hayal kırıklığına uğradım. Teknik direktörün iyi ya da kötü zamanda sorumluluğu olur. Benimle mutlu değilse Liverpool taraftarı, çok fazla yanlış yapmışımdır. Biz yarın kazanmaya çalışacağız, buna tamamen hazırım" dedi.

Hollandalı teknik adam, "Belki birkaç kararım, harika kararlar değildi dönüp bakınca. Her zaman maçları kazanmak için yaptım bunu. Takımımı, diğer takımların önüne geçirmek istedim. Benim olduğum maçların yüzde 90'ında takımım, rakipten daha fazla gol pozisyonu üretti. Bizim yarın bunu göstermemiz gerekiyor, deplasmanda ya da evde bir fark varsa yarın bunu göstereceğiz işte. Anfield'da çok daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya başarılı olduğumuz için kaldık. Real Madrid'i Anfield'da yendik örneğin. Biz burada olmayı, çeyrek finale kalmayı da hak ettiğimize inanıyorum. Kendi sahalarında olması değil Galatasaray'ın iki maçı kazanmasının nedeni, çok iyilerdi, sert maçlardı, ayrıntılar belirledi maçları. Çok fazla düşünerek ayrıntıları, çok daha iyi hazırlandık" ifadelerini kullandı.

Arne Slot, "You'll never walk alone çok güzel bir şarkı. Bize hep o ateşi veren bir şarkı. Benim amacım oyuncularımı en iyi şekilde maça hazırlamak. Büyük bir şansımız olmasını istiyorum yarınki maça. Büyük bir güçle çalıştık bu maça. Her zaman taraftarların desteğine ihtiyacımız var. Hiçbir zaman yalnız hissetmiyoruz, yarın da hissetmeyeceğiz. Bazen bu işte kaybolma hissi duyuyorsunuz bazen. Taraftarlar her zaman bizim için orada. Liverpool'da olduktan sonra 1 dakika bile yalnız hissetmedim" dedi.

"BASKI HİSSEDİYORUZ"

Arne Slot, "Tabii ki baskı hissediyorum, hepimiz hissediyoruz. Öyle bir işteyiz ki hep baskı olabilir. Harika bir tarihe sahip muhteşem bir kulüpteyiz. Çeyrek finale kalabileceğimize inanıyoruz. Üzerimizde baskı var. Biz bu baskıyı kucaklıyoruz ve Galatasaray maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. Galatasaray'a karşı gol atamadık. Penaltımız var diye düşündük ama VAR bunu reddetti. Bazen kullanamadığımız şanslar vardı. Bu Galatasaray'dan da kaynaklı, her top için mücadele eden bir takım. Avrupa'da çok iyi başarılar elde eden bir takım, taraftar desteğiyle birleşince iki defa böyle sonuca yol açtı. Çok iyi savunmacıları var ama Davinson yok. Bir takımın 11'den fazla iyi oyuncusu vardır. Gol atmalıyız, bunu biliyoruz ama kolay değil. Yarınki maçta tüm gücümüzü kullanacağız ve başaracağız" ifadelerini kullandı.

Son olarak Slot, "Konate çok fazla oynadı, iki gün dinlendi, ağrıları yok. Oynamaya hazır, 90 dakikadan da fazla oynayabilir yarın" açıklamasında bulundu.