Arne Slot: Galatasaray'a gol şansı vermedik

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, "Bu maçta Galatasaray'a hiç gol şansı vermedik. Galatasaray'ın şansı olduğunu sanmıyorum." dedi. 47 yaşındaki teknik adam, "Bir Avrupa maçında 5.02 gol beklentisi yaratıp bunun karşılığında kalemizde 0.18 gol beklentisi görmemiz, kolay kolay tekrarlanabilecek bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarların kendilerine desteği için konuşan Slot, "Bu maç benim için çok anlamlı, oyuncularım için de öyle. Galatasaray'a karşı deplasmanda iki kez oynadık, onların atmosferinde oynadık ve taraftarımızın Anfield'da daha da muhteşem bir atmosfer yaratabileceğini kanıtladıklarını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Slot, Galatasaray'dan sonra çeyrek finaldeki Paris Saint-Germain eşleşmeleri hakkında, "Bu maçtaki performansımızı gördükten sonra bizimle oynamaktan memnun olmayacaklardır." sözlerini sarf etti.