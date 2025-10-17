Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, İngiltere Premier League'de Manchester United ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Slot, milli ara öncesi Crystal Palace, Galatasaray ve Chelsea'ye karşı üst üste alınan mağlubiyetleri değerlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray maçındaki penaltının iptal edilmesi gerektiğini söylerken "Kaybettiğimiz üç maç da çok az farkla gitti. İkisini son dakikada kaybettik, birinde penaltı oldu. VAR, o penaltıyı iptal etmeliydi ama sadece bizim penaltımızı iptal ettiler. Yine de hep söylüyorum, o farklara bağlı kalmamalıyız." diye konuştu.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybetmişti. Arne Slot'un ekibi, milli ara sonrası ilk maçında pazar günü sahasında Manchester United'ı konuk edecek.