Arne Slot için sürpriz iddia! İtalyan devi devrede

Başarısız geçen sezonun ardından Liverpool ile yollarını ayıran teknik direktör Arne Slot hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail'in haberine göre; Sezonun sona ermesiyle birlikte Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran Milan, teknik direktör arayışlarına hız verdi. Kulüp yönetimi, Avrupa'daki üst düzey deneyimi nedeniyle Arne Slot ismini öncelikli adaylar arasına ekledi.

İtalyan devinin yetkililerinin, Slot'un temsilcileri ile bir araya gelerek projenin detaylarını görüştüğü ve taraflar arasında ilk temasların olumlu geçtiği iddia ediliyor.

LIVERPOOL KARNESİ

2024/25 sezonunda İngiliz devinin başına geçen Arne Slot, burada çıktığı 113 maçta 1.91 ortalama puan yakaladı. 47 yaşındaki teknik adam bu süreçte 1 kez İngiltere Premier League şampiyonluğu yaşadı.