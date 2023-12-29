Arne Slot: Orkun Kökçü ve Szymanski'yi özledik

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot, eski oyuncuları Orkun Kökçü ve Sebastian Szymanski ile ilgili konuştu.

Slot, Feyenoord'un Benfica'ya sattığı Orkun Kökçü'nün eksikliğini hissettiğini belirterek takımı hücuma taşıyabilecek bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Teknik Direktör Slot, "Orkun takımın orkestra şefi değildi ama işler karmaşıklaştığında öne çıkan ilk isim oydu" derken Luuk de Jong bu sene o role en yakın oyuncu olarak gösterdi.

"Orkun Kökçü, Idrissi ve Szymanski'yi biraz özledik" diyen Slot "Bu oyuncular oyun başa başken oyunun dinamiklerini değiştirme sorumluluğunu üstleniyordu. Takımımın bu alanda gelişmesi gerek" değerlendirmesinde bulundu.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN PERFORMANSI

Orkun Kökçü, bu sezon gittiği Benfica'da 18 resmi maça çıktı. Milli futbolcu 1 gol attı, 4 de asist yaptı.

SZYMANSKI'NİN PERFORMANSI

Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken Sebastian Szymanski ise Çubuklu ile çıktığı 29 maçta 11 gol atıp 10 asiste imza attı.