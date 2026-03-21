21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Spor

Arne Slot: Şampiyonlar Ligi'ni garantilememiz gerekiyor

Arne Slot, Brighton mağlubiyetinin ardından rakiplerinin ikinci yarıdaki performansını öne çıkararak puan kayıplarını Şampiyonlar Ligi temposuna bağladı.

HABER MERKEZİ21 Mart 2026 Cumartesi 19:06
Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, Brighton'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadıktan sonra çok puan kaybettiğimiz açık. Bunun nedenini birçok kez açıklamaya çalıştım ama bu maçta Brighton'ın da hakkını vermemiz gerekiyor. İkinci yarıda sahada daha iyi olan onlardı." dedi.

BASKI SORUSUNA CEVAP

Ligde son dönemde yaşanan puan kayıplarının ardından geleceği de tartışılmaya başlanan Arne Slot, baskı konusunda gelen sorunun ardından, "Liverpool'da her zaman baskı vardır. Bu tamamen normal bir durum. FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktık ama ligde de Şampiyonlar Ligi'ni garantilememiz gerekiyor." diye konuştu.

EKITIKE'NİN SAKATLIĞI

Arne Slot, Brighton maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Hugo Ekitike'nin sakatlığı için, "Üç ay sahalardan uzak kalacak değil ama maça devam edemeyecek kötü bir durum. Bu hem o hem de bizim için büyük bir darbe oldu." sözlerini sarf etti.

47 yaşındaki teknik adam, "Bugün burada kaybetmemizden ne kadar hoşlanmasam da Brighton deplasmanı her zaman zorlu olmuştur ve bu kadar çok iyi oyuncu transfer etmeye devam ettikleri sürece her zaman zorlu olmaya devam edecektir." dedi.

