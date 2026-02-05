İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Arne Slot, Virgil van Dijk'ın geleceği hakkında konuştu

Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü takım kaptanı Virgil van Dijk'ın kulüpteki geleceği hakkında konuştu.

5 Şubat 2026 Perşembe 16:57
Arne Slot, Virgil van Dijk'ın geleceği hakkında konuştu
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takım kaptanı Virgil van Dijk'ın kulüpteki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Van Dijk'ın durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biz hiçbir zaman panik içinde hareket etmeyiz. Aldığımız tüm kararlar uzun vadeli fikirler üzerine kurulu ve bu sadece tek bir kişinin değil, birçok kişinin uzun süre üzerinde düşündüğü planlara dayanıyor. Elbette Virgil'in Liverpool'da 10 yıl daha kalmayacağını biliyoruz ama önünde hâlâ bir buçuk yıllık sözleşmesi var. Bu süre boyunca bizimle olacak, hatta belki daha da uzun."

"UMARIM BU SEVİYEYİ BİRKAÇ YIL DAHA KORUYABİLİR"

Van Dijk'ın mevcut performansına da özel bir parantez açan Slot, Hollandalı savunmacının fiziksel durumuna dikkat çekti:

"Eğer şu anki formunu sürdürürse... Bu yaşta, 7-8 ay boyunca neredeyse her üç günde bir hem kulüp hem de milli takım için oynamak başlı başına bir övgüdür. Umarım bu seviyeyi birkaç yıl daha koruyabilir."

"VAN DIJK SONRASI DÖNEME DE HAZIRIZ"

Liverpool'un geleceği şimdiden planladığını belirten Slot, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz aptal değiliz. Önümüzdeki yıllarda kulübün Virgil olmadan bir hayata adım atacağını biliyoruz. Aynı durumu her pozisyon için söyleyebilirim. Kulüp sadece kısa vadeyi değil, orta ve uzun vadeli planları da düşünüyor."

