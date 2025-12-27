İSTANBUL 4°C / 1°C
Spor

Arne Slot: Yeni gelen oyuncular için Premier Lig'e alışmak zor

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Premier Lig'e yeni gelen futbolcuların ligin temposuna alışmasının zor olduğunu ifade etti.

1 Ocak 2026 Perşembe 00:09
Arne Slot: Yeni gelen oyuncular için Premier Lig'e alışmak zor
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Alman yıldız Florian Wirtz'in Premier Lig'e adaptasyon süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumartesi günü oynanan ve Liverpool'un Wolverhampton'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Wirtz, kırmızı formayla ilk golünü atmıştı. Ancak Slot, genç oyuncunun oyundan alınmasının performansla ilgili olmadığını vurguladı.

Deneyimli teknik adam, yurt dışına transfer olan futbolcuların hem saha içinde hem de saha dışında uyum sürecinin zaman aldığını belirterek şunları söyledi:

"Bu soruya en doğru cevabı Florian'ın kendisi verebilir. Ben kendi deneyimimden yola çıkarak konuşabilirim. Farklı bir ülkeye gittiğinizde hayatınız bir anda değişiyor. Futbolcular için bu durum saha dışını da kapsıyor ve alışmak zaman alabiliyor.

Yurt dışından gelen oyuncular için en zor şey Premier Lig'in yoğunluğu. Biz haftada tek maç oynadığımızda bile bunu net şekilde gördük. Wolverhampton maçında Hugo Ekitike'nin 70-75. dakikadan sonra kramplar yaşadığını gördük.

Florian'ı oyundan almamın sebebi kötü oynaması değildi. Koşmakta zorlanıyordu. Onun için de benzer bir durum vardı. Bu da Premier Lig temposuna alışmanın yeni oyuncular için ne kadar zor olduğunu gösteriyor."

