Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'a konuk olacakları ilk maç öncesi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

"EKSİK OYUNCULARIMIZ VAR, ALISSON..."

Eksik oyuncuları olduğunu söyleyen Arne Slot, "Eksik oyuncularımız var. Alisson Becker, Galatasaray maçında yok ama hafta sonu Tottenham maçında forma giyebilir." dedi.

"NASIL MÜCADELECİ OLDUKLARINI BİLİYORUZ"

Galatasaray'ın maçlarını izlediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Galatasaray ile oynadık ve o maçtan sonra daha iyi tanıdık, başka maçlarını da izledik. Onlara çok büyük saygım var. Okan Buruk burada çok büyük başarılar elde etti, saygı duyuyorum.

Beşiktaş'a karşı 10 kişi kaldılar ama kazandılar. Nasıl mücadeleci olduklarını biliyoruz. Galatasaray'a karşı çok iyi ve hazır olmalıyız. Liverpool'a ancak böyle avantajlı böyle dönebiliriz.

Geçen maçta iki takım arasında fark yoktu. Penaltımız VAR'dan döndü ve işi değiştiren nokta oldu. Aramızda çok fark yoktu." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞMADIM"

Galatasaray maçından sonra çok konuşmadığını dile getiren Slot "Galatasaray maçından sonra çok konuşmadım, sorular soruldu ve cevap verdim. Penaltı için de konuştum. Galatasaray iyi bir takım. Son 16'dayız ve herkes çok iyi. Galatasaray da bu iyi takımlardan.

Bir maçı kaybettik ve bu da zor olacağını gösteriyor. Bu kez Liverpool'a da gelecekler. Onlar da baskıyı hissedecek.

Galatasaray taraftarı da inanılmaz. İyi olan bu kez atmosfer için tecrübeliyiz. Islıklama o kadar yüksekti ki, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım. Benim ve oyuncular için farklı bir tecrübeydi.

Sahada iyi bir takım ve iyi bir teknik adama karşı oynayacağız." sözlerini sarf etti.

"KİMİN OYNAYACAĞINI GÖRECEKSİNİZ"

Roland Sallai ile ilgili konuşan Slot, "Roland Sallai'yi soruyorsunuz sanırım Macaristan'dan geldiniz. Sallai bizim oyuncularımızla düelloya girecektir. Robertson iyi bir maç çıkardı. Bu maçta kimin oynayacağını göreceksiniz." dedi.

"SİZ ANTRENÖRLÜK YAPTINIZ MI?"

"Sağ bekte farklı oyuncular kullandınız ve set oyunları yaptınız. O seti uygulamakla ilgili sıkıntılarınız var mı? Bu kadar bek değişiminden dolayı Salah'ın performansı düşmüş olabilir mi?" sorusuna cevap veren Slot şu ifadeleri kullandı:

"Siz daha önce antrenörlük yaptınız mı? Sağ bekte 5-6 oyuncu kullandım. Dominik Szoboszlai başarılı performans gösterdi orada, orta sahada da iyiydi. Elimde çok seçenek var. Bazen elimde çok seçenekler de olmadı. Seçeneklerin olması güzel."

OSIMHEN, BARIŞ ALPER

Galatasaray'ın çok önemli futbolcularının olduğunu dile getiren tecrübeli hoca, "Premier Lig'de en çok topla oynayan takım biziz. Çok fazla kontratak yemiyoruz. Galatasaray'ın çok silahı var. Çok hızlı oyuncuları var, geçiş oyuncularını iyi yapıyorlar. Sadece Osimhen değil. Örneğin Barış Alper Yılmaz. İlk maçta ona yetişemedik.

İlk maçta Barış Alper Yılmaz'a yetişemediğimiz anlar oldu. Ofansif anlamda çok tehlikeli isimler var." açıklamasında bulundu.

"OSIMHEN TEK İYİ OYUNCU DEĞİL"

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ile ilgili soruya cevap veren Slot, "Victor Osimhen için hem önlem aldık, hem de almadık. İyi rakip oyunculara karşı her zaman önlem alırız.

Premier Lig'de iyi oyunculara karşı oynarız ve önlemler alırız. Osimhen de iyi bir oyuncu. Stoperlerimiz ona karşı oynadı ve onu tanıyorlar. Napoli'de ve önceki takımlarından onu bilen oyuncularımız olabilir.

Osimhen iyi oyuncu ama Galatasaray'daki tek iyi oyuncu değil." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE DEVAM ETMEYECEK"

Açıklamalarına devam eden Arne Slot, "Futbolda net pozisyon bulmak daha zor bir hale geliyor. Bu şu an bir trend. Hugo Ekitike kaçırdı ilk maç, sonrasında kalemizde penaltı pozisyonu oldu. Bu sezon çok kaçırdığımız pozisyonlar oldu ama böyle de devam etmeyecektir. Çok maça çıkıyoruz, antrenmanda çok da çalışamıyoruz. Toplantılarda aldığımız kararları değerlendiriyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Eksik oyuncularınızın da olması bu anlamda sizi etkileyebilen bir durum." dedi.

"MAÇLAR ESKİSİ GİBİ DEĞİL"

Artık maçlarda eskisi kadar gol atılmadığını söyleyen Slot, "Birçok takım artık aynı oyunu oynuyor. Birçok takım 11 kişi ile geride kalıyor ya da benzer farklı oyunlar yapıyorlar. Maçlar da artık eskisi kadar gollü olmuyor. Dünyanın en iyi oyuncuları Premier Lig'de oynuyor ve işiniz daha da zor oluyor. Bu oyuncular da böyle oynadığında işler zorlaşıyor. Savunmayı geride kuran takımlara karşı duran toptan çok gol attık. Bu önemli bir silah." sözlerini sarf etti.

"EKITIKE BU KEZ ATACAK"

Golcüsü Hugo Ekitike hakkında da konuşan Slot, "Hugo Ekitike, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalırsa, bu kez atacak. Bakalım neler olacak ama gol yememek de çok önemli." ifadelerini kullandı.