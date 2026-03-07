İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arne Slot'tan Galatasaray itirafı! ''Böylesini hiçbir deplasmanda görmedim''
Spor

Arne Slot'tan Galatasaray itirafı! ''Böylesini hiçbir deplasmanda görmedim''

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da oynayacakları Galatasaray maçı öncesi RAMS Park atmosferine dikkat çekti. Hollandalı teknik adam, “Top bizdeyken çalınan ıslıklar inanılmaz. Galatasaray deplasmanı oynadığım hiçbir maça benzemiyor” dedi.

HABER MERKEZİ7 Mart 2026 Cumartesi 13:43 - Güncelleme:
Arne Slot'tan Galatasaray itirafı! ''Böylesini hiçbir deplasmanda görmedim''
ABONE OL

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, FA Cup 5.Tur maçında Wolves'ı deplasmanda 3-1 yendi ve bir üst tura yükseldi.

Maçın ardından TNT Sports'a açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Salı günü İstanbul'da oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili de konuştu.

"TOP BİZDEYKEN ÇALDIKLARI ISLIKLAR..."

Galatasaray deplasmanında oynamanın zorlayıcı olduğunu söyleyen Slot, "Galatasaray Stadyumu'nda oynamak gerçekten zorlayıcı bir ortam. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz derecede yoğun. Top bizdeyken çaldıkları ıslıklar... Ama iyi olan şey, biz de kendi sahamızda oynayacağız ve Galatasaray için de burası zorlayıcı olacak." dedi.

"G.SARAY, HİÇBİR DEPLASMANA BENZEMİYOR!"

Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Galatasaray deplasmanındaki atmosfer, oynadığım hiçbir deplasman maçına benzemiyor! Daha önce oynadığım tüm deplasmanlardan farklı kılıyor orayı... Çok zor bir ortam!" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.