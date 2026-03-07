Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, FA Cup 5.Tur maçında Wolves'ı deplasmanda 3-1 yendi ve bir üst tura yükseldi.

Maçın ardından TNT Sports'a açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Salı günü İstanbul'da oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili de konuştu.

"TOP BİZDEYKEN ÇALDIKLARI ISLIKLAR..."

Galatasaray deplasmanında oynamanın zorlayıcı olduğunu söyleyen Slot, "Galatasaray Stadyumu'nda oynamak gerçekten zorlayıcı bir ortam. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz derecede yoğun. Top bizdeyken çaldıkları ıslıklar... Ama iyi olan şey, biz de kendi sahamızda oynayacağız ve Galatasaray için de burası zorlayıcı olacak." dedi.

"G.SARAY, HİÇBİR DEPLASMANA BENZEMİYOR!"

Açıklamalarına devam eden deneyimli hoca, "Galatasaray deplasmanındaki atmosfer, oynadığım hiçbir deplasman maçına benzemiyor! Daha önce oynadığım tüm deplasmanlardan farklı kılıyor orayı... Çok zor bir ortam!" ifadelerini kullandı.