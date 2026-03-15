İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7138.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arne Slot'tan Galatasaray maçı sözleri!
Spor

Arne Slot'tan Galatasaray maçı sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmesinde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi olan Liverpool'da menajer Arne Slot, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ15 Mart 2026 Pazar 23:13 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmesinde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi olan Liverpool'da menajer Arne Slot, değerlendirmelerde bulundu. Hollandalı teknik adam, "Bize düşen görev, taraftarlara hak ettikleri performansı ve sonucu göstermek" dedi.

Ligde oynanan ve 1-1 berabere sona eren Tottenham maçının ardından konuşan Slot, "Şimdi yapmamız gereken, bu hayal kırıklığını Galatasaray maçına taşımak ve büyük bir performans ortaya koymak. Hepimizin hayal kırıklığı yaşadığı çok açık. Artık bize düşen görev, bu hayal kırıklığını çarşamba akşamına taşımak ve taraftarlara hak ettikleri performansı ve sonucu göstermek" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.