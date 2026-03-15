Arne Slot'tan Galatasaray maçı sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmesinde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi olan Liverpool'da menajer Arne Slot, değerlendirmelerde bulundu. Hollandalı teknik adam, "Bize düşen görev, taraftarlara hak ettikleri performansı ve sonucu göstermek" dedi.

Ligde oynanan ve 1-1 berabere sona eren Tottenham maçının ardından konuşan Slot, "Şimdi yapmamız gereken, bu hayal kırıklığını Galatasaray maçına taşımak ve büyük bir performans ortaya koymak. Hepimizin hayal kırıklığı yaşadığı çok açık. Artık bize düşen görev, bu hayal kırıklığını çarşamba akşamına taşımak ve taraftarlara hak ettikleri performansı ve sonucu göstermek" ifadelerini kullandı.