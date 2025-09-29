Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ YAPACAK ŞEYLERİMİZ VAR"

"Kupalar kazanmak ve Liverpool formasını giymek istiyorsanız, her maç elinizden geleni yapmalısınız. Palace karşısında çok fırsat verdik ama çok fırsat da bulduk. Daha iyi yapacak şeylerimiz var. Onları da oyuncularla paylaşıyorum."

CHIESA AÇIKLAMASI

"Federico Chiesa, Galatasaray maçı öncesi kendini denedi ama idmanı bitiremedi. Bu yüzden maç kadrosuna almadık."

"HER ZAMAN ÇOK İYİ OYUNCULAR ARADIK"

"İki tane 9 numara aldık, bunu nasıl doğru söylesem? Jota ile yaşadığımız büyük bir trajedi nedeniyle iki oyuncu almak zorunda kaldık. Darwin Nunez'in yerine başka bir oyuncu almamız gerektiğini hep düşünmüştük ama iki oyuncu almak zorunda kaldık. Her zaman çok iyi oyuncular aradık ama en başından beri bu ikisini (Isak ve Ekitike) istediğimizi biliyorduk.

"G.SARAY OYUNCULARINI DAHA İYİ TANIYOR"

"Galatasaray, Frankfurt'tan önce Beşiktaş'tan 5 gol yedi ve kupa kaybetti. Giovanni van Bronckhorst'tan bu maç için özel fikir aldınız mı?"

Arne Slot: "Giovanni van Bronckhorst, Türk futbolunu bilen birisi. Galatasaray oyuncuları benden daha iyi tanıyor. Ondan her maçla ilgili fikir alıyorum. Bu maç için de görüşlerinden faydalandım. Beşiktaş ile kupa kazanmışlardı. Onun için de güzel bir anı."

"BİR DAHA OYNANSA, 5 YEMEZ"

"Galatasaray'ın Frankfut maçını izledim, aslında çok şanssızdılar. Kaçırdıkları pozisyonlar oldu. O maç bir daha oynansa, 5 gol yiyeceklerini düşünmüyorum. Türkiye'de 2 gol yediler ve 7 maçı kazandılar. İyi bir teknik adamları ve oyuncuları var. Galatasaray kazanmayı, kupalar kazanmayı bilen bir takım."

"GALATASARAY BİZİM İÇİN ZOR BİR TAKIM"

"Galatasaray, Palace'a göre farklı bir takım. Yenmesi de zor bir takım. Ligde 7'de 7 yaptılar. Mental olarak da güçlü olduklarını düşünüyorum. Galatasaray rakip olarak bizim için zor bir takım. Ama Palace ve Galatasaray çok farklı takımlar ve onları karşılaştıramam."

"GALATASARAY'IN BAŞARISINI BİLİYORUZ"

"İlkay Gündoğan'ın gelmesinin ardından duran topları iyi kullanan Gabriel Sara yedek kalmaya başladı. Sara'nın yedek olması sizin için avantaj mı?"

Arne Slot: "Futbol gittikçe duran top oyununa döndü. Premier Lig'de duran toplara daha çok odaklanıldı. Çünkü kalecilere duran toplara müdahaleye İngiltere'de daha çok izin veriliyor. Galatasaray'ın duran top başarısını biliyoruz. Biz de geçen sene duran topta iyiydik. Benim futbolculuk dönemimde duran top organizasyonu olmazdı ama şu an farklı. Bu da ne kadar önemli konu olduğunu gösteriyor."