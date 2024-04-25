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Spor

Arne Slot'tan Liverpool açıklaması

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot, Liverpool'un teknik direktörlüğü hakkında konuştu.

25 Nisan 2024 Perşembe 23:10 - Güncelleme:
Arne Slot'tan Liverpool açıklaması
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Feyenoord Teknik Direktörü Arne Slot, adının anıldığı Liverpool teknik direktörlüğü hakkında açıklamalarda bulundu.

ESPN'e konuşan Slot, "Liverpool'un yeni teknik direktörü ben olmak istiyorum, kararım net." ifadelerini kullandı.

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Hollandalı teknik adam Arne Slot, "Feyenoord ve Liverpool görüşmelerde bulunuyor, neler olacağını bekliyorum. Kendime güvenim tam." sözlerini sarf etti.

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamış ve kulüp yönetimi yeni teknik direktör arayışları için çalışmalara başlamıştı.

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