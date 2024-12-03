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Spor

Arne Slot'tan Manchester City'e gönderme

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Newcastle United ile oynayacakları maç öncesi yaptığı basın toplantısında Salah'ın açıklamaları üzerinden Manchester City'e gönderme yaptı.

3 Aralık 2024 Salı 15:36 - Güncelleme:
Arne Slot'tan Manchester City'e gönderme
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Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Newcastle United ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hollandalı teknik adam, sözleşmesi bitecek Muhammed Salah'ın sözleri üzerinden Manchester City'ye göndermede bulundu.

Slot, "Belki de Salah, Manchester City hakkındaki 115 suçlamayla ilgili daha fazla şey biliyor ve gelecek yıl Premier Lig'de olmayacaklarını düşünüyordur. (Gülerek)" dedi.

Salah'ın bitecek sözleşmesiyle ilgili yorumda bulunan Arne Slot, "Burası Salah'ın sözleşmesini konuşmak için uygun bir yer değil. Belki az önce yaptığım şakada çok fazla ileri gittim. Bu yüzden manşetlerde yer alacaktır ama bu bir şakaydı. Tekrar söylüyorum, bir şakaydı."

SALAH NE DEMİŞTİ?

Muhammed Salah, Manchester City karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından, "Bu, şu ana kadar Anfield'da Manchester City'ye karşı oynadığım son Premier Lig maçıydı. Bu yüzden keyfini çıkarmak istedim." şeklinde konuşmuştu.

MANCHESTER CITY'NIN DAVALARI

Manchester City'nin, 2009'dan bu yana 115 kez Finansal Fair-Play kurallarını ihlal ettiği hakkındaki davaları devam ediyor.

Manchester City suçlu bulunması durumunda küme düşürülebilir veya puanı silinebilir.

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