12 Aralık 2025 Cuma
  • Arne Slot'tan Salah açıklaması! Açık kapı bıraktı
Spor

Arne Slot'tan Salah açıklaması! Açık kapı bıraktı

Liverpool'da Mohamed Salah için yeni bir gelişme yaşandı. Kırmızıların teknik direktörü Arne Slot, 33 yaşındaki Mısırlı futbolcuyla bir araya geleceğini söyledi.

12 Aralık 2025 Cuma 14:15
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah bugün (cuma) bir araya gelecek.

ARNE SLOT'TAN AÇIKLAMA

Ligde yarın (cumartesi) oynayacakları Brighton Hove Albion karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenleyen Hollandalı teknik adam, yaptığı açıklamaların ardından kadro dışı bırakılan Salah'ın durumuyla ilgili soruları cevapladı.

"İHTİYACIM OLAN GÖRÜŞMEK"

33 yaşındaki Mısırlı futbolcuyla bugün bir araya geleceğini belirten Slot, "İhtiyacım olan şey onunla görüşmek. Salah hakkında burada değil, onunla konuşmak. Daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Bugün onunla konuşacağım ve sonuç yarın nasıl bir tablo ortaya çıkacağını belirleyecek." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR NEDEN YOK"

Deneyimli teknik adam, Salah'ın takımda kalmasını isteyip istememesiyle ilgili soruya, "Salah'ın kalmasını istememem için hiçbir neden yok. Kulüp onunla birçok maç kazandı." yanıtını verdi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Ligde üst üste 3 maçta yedek bırakılan Salah, 3-3 biten Leeds United maçı sonrasında bu duruma tepki göstererek, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu." ifadelerini kullanmıştı.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Mısırlı yıldız, açıklamaları sonrasında Inter ile deplasmanda oynanan ve Liverpool'un 1-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna alınmamıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Liverpool'da bu sezon 19 maçta süre bulan Salah, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.

Popüler Haberler
