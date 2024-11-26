Arne Slot'tan Salah açıklaması: Yorum yapmayacağım

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Muhammed Salah'ın sözleşmesi hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Slot, Salah hakkında yaptığı açıklamada, sözleşmelerle ilgili yorum yapmadığını vurguladı.

İşte o açıklama;

"Sözleşmeler hakkında yorum yapmadığımı birçok kez söyledim. Söyleyebileceğim tek şey, eğer kadroya bakarsak Salah'ın dışarıda olmaktan çok içeride olduğu. Salah, diğer oyuncular ve benim için dikkat dağıtan bir durum olduğunu düşünmüyorum."

MUHAMMED SALAH NE DEMİŞTİ?

Liverpool'un yıldız futbolcusu Salah, geleceğine dair önemli bir açıklamada bulunmuştu. Mısırlı yıldız, kulüpten yeni sözleşme teklifi almadığını söylemişti.

İşte o açıklama;

"Aralık ayına geldik sayılır ancak bana Liverpool'dan bir teklif gelmedi. Ayrılma ihtimalim kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor."