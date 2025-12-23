İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2025 Salı / 4 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8326
  • EURO
    50,6824
  • ALTIN
    6182.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Arne Slot'tan Van de Ven'in müdahalesine sert tepki
Spor

Arne Slot'tan Van de Ven'in müdahalesine sert tepki

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takımın golcüsü Alexander Isak'ın sakatlık yaşamasına neden olan Van de Ven için konuştu.

HABER MERKEZİ23 Aralık 2025 Salı 14:50 - Güncelleme:
Arne Slot'tan Van de Ven'in müdahalesine sert tepki
ABONE OL

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takımın golcüsü Alexander Isak'ın yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Liverpool daha önce Isak'ın, fibula kırığını da içeren ciddi bir sakatlık yaşadığını duyurmuştu. Yıldız forvet, 20 Aralık'ta Premier Lig'de Tottenham'a karşı oynanan ve Liverpool'un 2-1 kazandığı maçta, savunma oyuncusu Micky van de Ven'in müdahalesi sonrası sakatlanmıştı.

VAN DE VEN'E ELEŞTİRİ

Slot, konuyla ilgili, "Uzun bir süre sahalardan uzak kalacak, yaklaşık iki ay. Bu hem onun hem de bizim için büyük bir hayal kırıklığı.

Bana göre bu kontrolsüz bir müdahaleydi. Virgil van Dijk'a yapılan ve kırmızı kartla cezalandırılan Xavi Simons'un faulü hakkında da çok konuştum; bence o pozisyon kasıtlı değildi ve böyle bir faulden sakatlık çıkacağını düşünmezsiniz.

Van de Ven'in müdahalesine gelince; böyle bir kayarak müdahaleyi 10 kez yaparsanız, 10'unda da ciddi sakatlık riski çok yüksektir." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.