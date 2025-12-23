Arne Slot'tan Van de Ven'in müdahalesine sert tepki

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, takımın golcüsü Alexander Isak'ın yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Liverpool daha önce Isak'ın, fibula kırığını da içeren ciddi bir sakatlık yaşadığını duyurmuştu. Yıldız forvet, 20 Aralık'ta Premier Lig'de Tottenham'a karşı oynanan ve Liverpool'un 2-1 kazandığı maçta, savunma oyuncusu Micky van de Ven'in müdahalesi sonrası sakatlanmıştı.

VAN DE VEN'E ELEŞTİRİ

Slot, konuyla ilgili, "Uzun bir süre sahalardan uzak kalacak, yaklaşık iki ay. Bu hem onun hem de bizim için büyük bir hayal kırıklığı.

Bana göre bu kontrolsüz bir müdahaleydi. Virgil van Dijk'a yapılan ve kırmızı kartla cezalandırılan Xavi Simons'un faulü hakkında da çok konuştum; bence o pozisyon kasıtlı değildi ve böyle bir faulden sakatlık çıkacağını düşünmezsiniz.

Van de Ven'in müdahalesine gelince; böyle bir kayarak müdahaleyi 10 kez yaparsanız, 10'unda da ciddi sakatlık riski çok yüksektir." ifadelerini kullandı.